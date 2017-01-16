В Киеве элитный внедорожник на пешеходном переходе сбил трех детей – их забрала «скорая»

В Киеве на нерегулируемом пешеходном переходе возле Авиакосмического лицея водитель внедорожника Acura сбил трех девочек, ориентировочно 10-12 лет.

Об этом сообщают Стражи.Эспрессо.

По словам свидетеля, троих пострадавших забрала скорая. Одну из девочек госпитализировали в бессознательном состоянии.

Полиция комментировать ДТП категорически отказалась и не подпускала к водителю.

По словам учеников, этот перекресток очень опасный, водители ездят на бешеной скорости и не замечают пешеходов.

Напомним, в Полтаве троллейбус сбил трех детей на пешеходном переходе.