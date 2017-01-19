В Италии лавина накрыла отель – много погибших и пропавших без вести

В Италии в результате схода лавины под снегом оказалось здание отеля, в котором, по предварительным данным, находятся более 20 человек.

Об этом сообщает RaiNews24.

Об инциденте стало известно от постояльцев отеля. Под снегом в здании находятся около 20 гостей, а также персонал отеля. Телефоны находящихся в отеле людей, в том числе мобильные, не отвечают.

В настоящий момент спасатели пытаются добраться до здания. Антонио Ди Марко, глава провинции Пескара, назвал происшедшее "ужасной трагедией", и не исключил, что могут быть погибшие.

Тем временем власти итальянского региона Марке заявили о "катастрофических" последствиях серии подземных толчков, произошедших в среду, и попросили о предоставлении помощи, передает ВВС.

Четыре подземных толчка, магнитуда которых превысила 5 баллов, вызвали сходы снежных лавин и оползни. В результате землетрясения тысячи семей в регионе Марке остались без электричества, жители еще нескольких деревень оказались отрезаны от внешнего мира.

В регионе Абруццо жертвой землетрясения стал один человек - 83-летний мужчина был найден под завалами своего сарая в городе Терамо. Еще один человек числится пропавшим без вести, после того как на него обрушилась снежная лавина.

После того, как спасателям удалось добраться до отеля Rigopiano в городе Фариндола на горе Гран-Сассо в Италии, появились сообщения о погибших.

Как сообщило агентство ANSA, почти 30 гостей и работников отеля умерли или пропали без вести после того, как лавина похоронила под снегом горный отель.

"Есть много мертвых", - сообщил Антонио Крочетта из отряда горных спасателей региона Абруццо.

Спасатели провели ночь, борясь с жестокими погодными условиями, пытаясь добраться до отеля Rigopiano.

Сообщается, что в отеле находилось около 22 гостей и 7 сотрудников. Отель был похоронен под снегом в течение более 24 часов. Двое людей, которые остались в живых, подняли тревогу.