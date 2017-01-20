В Николаеве спасатели погасили пожар в магазине секонд-хенда

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В Николаеве утром 19 января спасатели ликвидировали пожар в помещении магазина «Секонд Хенд» на проспекте Богоявленском.

Об этом сообщили в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

«На место происшествия прибыли два отделения пожарно-спасательной части по охране Корабельного района. Спасатели локализовали и ликвидировали пожар на площади 40 кв.м. Предварительная причина возгорания – короткое замыкание электропроводки», - рассказали в ГСЧС.

Напомним, ранее сообщалось, что в Николаеве произошел пожар на предприятии по ремонту бытовой техники.

Вадим Богданов

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