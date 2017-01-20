На николаевском полигоне «Широкий Лан» погиб солдат-срочник

На Николаевщине, на полигоне «Широкий Лан» 20 января около 16:30 погиб 20-летний военнослужащий срочной службы.

Об этом сообщили в Сухопутных войсках Украины и оперативном командовании «Юг» ВСУ.

Указано, что в результате нарушения правил безопасности военнослужащий получил ранения, не совместимые с жизнью.

«С целью выяснения причин и обстоятельств, приведших к гибели военнослужащего, командование воинской части совместно с сотрудниками правоохранительных органов проводит расследование. Руководство Министерства обороны и Вооруженных Сил Украины выражает соболезнования родным и близким погибшего военнослужащего», - отмечено в сообщении.

Напомним, что 25 июля 2016 года на полигоне "Широкий Лан" в Николаевской области во время стрельб разорвался 120-миллиметровый миномет. В результате взрыва погиб один боец ВСУ, а еще 10 получили ранения. В ГПУ заявили, что основной версией причины трагедии на николаевском полигоне «Широкий Лан» является техническое несоответствие боеприпасов установленным нормативам - во время стрельб использовались мины 1975 года выпуска и детонатор 1960 года выпуска.