На Донетчине полиция применила спецсредства против участников блокады, которые блокировали автобусы

Полиция применила дубинки и слезоточивый газ против участников блокады.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает журналист Игорь Громов.

«Это произошло на трассе между Бахмутом и Константиновкой — ветераны добровольческих батальонов выехали навстречу титушки, которые в сопровождении полиции колонной в составе пяти автобусов двигались на Бахмут», — написал он, опубликовав фото и видео.

Экс-боец батальона «Донбасс» Евгений Шевченко на своей странице в Facebook пишет, что активисты приехали блокировать автобусы с титушками.

«Только что в Бахмуте ветераны и активисты пытались заблокировать автобусы с «титушками» Ахметова, однако стая полицейских шакалов, которая обеспечивала сопровождение, по личному приказу Аброськина набросилась на патриотов с применением дубинок и слезоточивого газа. Продолжается драка. Пролилась кровь героев, но ветераны держат оборону прямо на трассе», — пишет он.

«Вы этого хотели, господин Президент? Хотели крови в обмен на торговлю с оккупантами? Ну вы получите крови. Пока не захлебнетесь», — резюмирует Шевченко.

Амброськин говорит, что полиция разблокировала движение, которое блокировали люди с палками.

«Сегодня около 16:00 вблизи г. Часов Яр неустановленные лица в балаклавах перекрыли дорогу, заблокировав проезд автобуса с сотрудниками Кураховской ТЭС, в основном - женщинами, а также транспорта военного назначения и аварийных служб, которые двигались в направлении Константиновки. На место прибыли сотрудники Бахмутского отдела полиции. В адрес правоохранителей, которые пытались восстановить порядок на автодороге, неизвестные высказывали оскорбления и препятствовали работе. На месте находился один из народных депутатов Украины. Работниками полиции в пределах компетенции были приняты соответствующие меры по восстановлению движения. В настоящее время проезд транспорта на указанном участке автодороги восстановлен», - прокомментировали в пресс-службе ГУНП в Донецкой области.

Напомним, на блокпосту в Бахмуте Донецкой области народный депутат, участвующий в блокаде железнодорожного переезда, ударил сотрудника полиции и угрожал другим полицейским физической расправой.

Отметим, 30 января неизвестные разрезали рельсы железной дороги Луганск-Попасная, которую блокируют ветераны АТО.