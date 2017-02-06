На Николаевщине в двух ДТП пострадали мужчина и девушка

В Николаевской области в двух ДТП пострадали 64-летний мужчина и 16-летняя девушка.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Так, 4 февраля в 8:20 в районе перекрестка улиц Остапа Вишни и Центральная в Снигиревке столкнулись автомобили «ВАЗ-2110» и «ЗАЗ-Славута». Вследствие аварии травмы получил водитель «Славуты».

А около 18:30 5 февраля на улице Константина Ольшанского в поселке Ольшанское Николаевского района под колеса «ВАЗ-2106» попала 16-летняя девушка, которую госпитализировали в больницу.

По фактам случившегося начаты уголовные производства по части 1 статьи 286 Уголовного кодекса Украины («Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами»).

Напомним, ранее сообщалось, что в Николаеве столкнулись минивэн и внедорожник.