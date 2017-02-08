В Нигерии пираты напали на судно, похищен украинец и семь граждан РФ

В территориальных водах Нигерии произошло пиратское нападение на судно "BBC Caribbean".

Об этом сообщает посольство России в Нигерии в Twitter.

"С борта подвергшегося пиратскому нападению судна "BBC Caribbean" похищены семь граждан России и гражданин Украины", - сообщают в посольстве России.

Также сообщается, что в связи с захватом судна посольство России обратилось к властям Нигерии с просьбой о содействии в установлении местонахождения похищенных.

Напомним, ранее у берегов Нигерии пираты захватили членов экипажа российского «Solarte» - среди заложников двое украинцев