В Николаеве «восьмерка» врезалась в столб – погиб молодой парень, пострадали три человека

В Николаеве в ночь на 8 февраля на улице Веселиновской, при въезде на Варваровский мост, автомобиль «ВАЗ-2108» врезался в опору линии электропередач.

Об этом сообщили в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

О случившемся в службу спасения сообщили в 2:55. В результате аварии погиб водитель – 21-летний парень, еще 3 человека пострадали. Двух парней возрастом 18 и 23 года и 18-летнюю девушку госпитализировали в Больницу скорой медицинской помощи в состоянии средней тяжести.

Напомним, ранее сообщалось, что на Николаевщине в лоб столкнулись «Москвич» и «Opel» - тогда погиб мужчина, пострадали женщина и трое маленьких детей.