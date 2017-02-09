В Первомайске седельный тягач врезался в забор жилого дома

В городе Первомайске на Николаевщине 7 февраля на улице Урицкого седельный тягач «Renault» въехал в забор частного дома.

Об этом сообщает сайт «05161.com.ua».

Отмечается, что водитель не справился с управлением на скользком подъеме. Грузовик «потянуло» вниз по склону, в результате авто «остановил» забор. Вытаскивать грузовик пришлось «КамАЗом». Впрочем, даже другой грузовик еле вытащил седельный тягач. Указывается, что ДТП произошло из-за ненадлежащей работы дорожных служб. Опасный участок посыпали песком только после того, как произошел инцидент.

Напомним, ранее сообщалось, что на Николаевщине фуру «повело» на скользкой дороге и она на время перекрыла трассу.