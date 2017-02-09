В Сирии российская авиация атаковала турецких военных, есть погибшие

В Сирии в районе города Эль-Баб ВВС России совершили авиаудар по турецким военным, в результате чего, по меньшей мере, трое военных погибли, 11 человек получили ранения.

Об этом со ссылкой на заявление Генштаба Вооруженных сил Турции сообщает Hurriyet.

Как сообщает издание, удар был нанесен по ошибке по зданию, в котором находились турецкие военные.

Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с турецким коллегой Реджепом Эрдоганом выразил соболезнования в связи с инцидентом, сообщается на сайте Кремля.

Напомним, ранее российская авиация на границе с Сирией разбомбила турецкий гумконвой - погибло семь человек.