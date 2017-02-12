Фоторепортаж из Авдеевки: очереди за гуманитаркой и обстрелянные дома

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Брат народного депутата от БПП Мустафы Найема, участник АТО Маси Найем опубликовал фотографии из Авдеевки, которая последние недели поддалась сильному обстрелу со стороны боевиков.

Фоторепортаж Найем разместил на своей странице в Facebook.  

«Лично я захотел поехать только с целью завезти кое-что и помочь. Здесь, в Киеве, в первый день после градов подумал, что оттуда прям нужно эвакуировать жителей. Несколько человек сразу согласились принять к себе домой детей, тут в Киеве. Слава Богу, все оказалось не так плохо. Ну или мы уже ко многому привыкли...» – написал он. 

При этом каждое фото Найем подписал.

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Очередь за гуманитаркой
Лица Авдеевки
Помощь

Борд, после попадания рядом мины.
Бабушка, которую ранило осколком
Попадание. Улица Молодежная 17.

В разнос
Лица Авдеевки, #2. Никогда бы не подумал, что это будет в Украине.

Утро после обстрела. Жители убирают мусор, коммунальщики приваривают газовую трубу. Будни.

Напомним, начиная с 29 января боевики обстреливали из тяжелой артиллерии и минометов город Авдеевка, предпринимая попытки штурма позиций ВСУ. В итоге, в городе от обстрелов пострадали как дома местных жителей, так и объекты инфраструктуры. При этом есть погибшие гражданские и военные ВСУ. 

6 февраля председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский заявил, что обострение ситуации в районе Авдеевки пошло на спад.

Анатолий Чубаченко

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