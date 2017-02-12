Фоторепортаж из Авдеевки: очереди за гуманитаркой и обстрелянные дома

Брат народного депутата от БПП Мустафы Найема, участник АТО Маси Найем опубликовал фотографии из Авдеевки, которая последние недели поддалась сильному обстрелу со стороны боевиков.

Фоторепортаж Найем разместил на своей странице в Facebook.

«Лично я захотел поехать только с целью завезти кое-что и помочь. Здесь, в Киеве, в первый день после градов подумал, что оттуда прям нужно эвакуировать жителей. Несколько человек сразу согласились принять к себе домой детей, тут в Киеве. Слава Богу, все оказалось не так плохо. Ну или мы уже ко многому привыкли...» – написал он.

При этом каждое фото Найем подписал.

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Борд, после попадания рядом мины. Бабушка, которую ранило осколком Попадание. Улица Молодежная 17.

В разнос Лица Авдеевки, #2. Никогда бы не подумал, что это будет в Украине.

Утро после обстрела. Жители убирают мусор, коммунальщики приваривают газовую трубу. Будни.

Напомним, начиная с 29 января боевики обстреливали из тяжелой артиллерии и минометов город Авдеевка, предпринимая попытки штурма позиций ВСУ. В итоге, в городе от обстрелов пострадали как дома местных жителей, так и объекты инфраструктуры. При этом есть погибшие гражданские и военные ВСУ.

6 февраля председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский заявил, что обострение ситуации в районе Авдеевки пошло на спад.