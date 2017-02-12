В Николаеве неизвестные подожгли дверь офиса депутата облсовета, представляющего Медведчука в области

В воскресение, 12 февраля, в Николаеве неизвестные подожгли дверь офиса, принадлежащего внефракционному депутату областного совета Максиму Невенчанному, который в области представляет организацию Виктора Медведчука «Украинский выбор».

Информацию об инциденте сообщил сам Невенчанный на своей странице в Facebook.

«Сегодня утром обнаружил следы незначительного поджога дверей своего офиса. Поджог судя по следам снега был спешно потушен, либо поджигали незначительное количество горючей жидкости», – написал Невенчанный.

Депутат отметил, что вызвал полицию для задукоментирования факта поджога и расследования мотивов.

«Видимо, это было какое-то предупреждение. Связываю это со своей активной и не удобной политической и депутатской активностью», – резюмировал Невенчанный.

Напомним, ранее в Николаеве участники АТО, представители гражданского корпуса «Азов» сорвали проведение собрания в отеле «Александровский», инициированного представителями пророссийской общественной организации «Украинский выбор».