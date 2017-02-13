На Тернопольщине СБУ обнаружила тайник с архивами ОУН

В Теребовле Тернопольской области сотрудники Службы безопасности случайно обнаружили неизвестный архив ОУН, спрятанный в металлическом бидоне.

Об этом сообщает пресс-центр ведомства.

Раритетную находку удалось обнаружить в ходе проверки информации о незаконном хранении оружия.

Уникальную подборку документов ОУН нашли при осмотре подвала одного из заброшенных зданий в окрестностях Теребовли. Тайник с документами находился в металлическом бидоне на полутораметровой глубине. Документы были завернуты в страницы советских газет, выпущенных в ноябре 1950 года.

"Поверхностный осмотр находки позволяет предположить принадлежность документов к архиву Теребовлянского районного провода ОУН, который действовал на территории области в 40-х годах прошлого века", - рассказали в СБУ.

Документы передадут на изучение во Львов. Их реставрацией, изучением и оценкой займутся специалисты Национального музея-мемориала жертв оккупационных режимов "Тюрьма на Лонцкого".

Напомним, ранее в Сеть выложили документы, подтверждающие борьбу КГБ с сине-желтым флагом.