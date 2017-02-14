В Николаеве на улице нашли гранату без запала

В Заводском районе Николаева 14 февраля возле дома по улице Рюмина под забором обнаружили гранату.

Об этом сообщили в Заводском отделе полиции.

Так, в полицию сообщили о находке предмета, внешне похожего на гранату. На место происшествия прибыли специалисты взрывотехнической службы, следственно-оперативная группа и патрульная полиция.

Осмотрев находку, специалисты установили, что это боевая граната «РГД-5» без запала. Она была изъята и направлена на проведение соответствующего исследования. Информация по данному факту внесена в журнал Единый учет.

Правоохранители призывают граждан быть осторожными при обнаружении подозрительных предметов, ни в коем случае не прикасаться к ним, а немедленно звонить в службы экстренного вызова «101» и «102».

Напомним, ранее сообщалось, что в Николаеве во двор дома бизнесмена бросили похоронный венок с гранатой.