Спасатели вовремя нашли николаевца, который ушел топиться на речку

Около полуночи 17 февраля спасатели успели обнаружить мужчину, который ушел на речку, чтобы покончить с жизнью.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Николаевской области.

Сигнал спасателям о происшествие поступил около 00:10 от соседки 31-летнего мужчины. Она сообщила, что ее сосед ушел на речку после ссоры с родственниками и исчез.

В акватории Бугского лимана в микрорайоне Намыв в начале поисковой операции спасатели смогли связаться с мужчиной по мобильному телефону. Однако он был растерянным и не смог сообщить свое местонахождение или описать ориентиры для поиска.

Сотрудники Госслужбы чрезвычайных ситуаций организовали пеший обход и патрулирование на катере на воздушной подушке для разведки по акватории. После 40 минут поиска мужчина был обнаружен на расстоянии около двух километров от берега.

С помощью специальных носилок человека доставили на берег и провели с ним профилактическую беседу.

Напомним, пьяный николаевец на буере провалился под лед на середине Южного Буга.