В Южноукраинске водитель «Skoda» сбил велосипедиста

В городе Южноукраинске на Николаевщине 17 февраля в результате ДТП пострадал 58-летний велосипедист.

Об этом сообщили в Первомайском отделе полиции.

ДТП случилось около 15:50 возле многоэтажного дома №14 по улице Дружбы Народов, велосипедиста сбил водитель автомобиля «Skoda».

По факту случившегося полиция начала уголовное производство по части 1 статьи 286 Уголовного кодекса Украины («Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами»).

Напомним, ранее сообщалось, что на Николаевщине водитель «Chevrolet» сбил насмерть велосипедиста.