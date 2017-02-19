В центре Николаева BMW X5 сбил женщину и врезался в электроопору

В центре Николаева автомобиль BMW X5 сбил женщину и врезался в опору электросети.

Об этом сообщает издание "Новости Н".

Как пишет издание, происшествие произошло вечером в воскресенье, 19 февраля, на проспекте Центральном (Ленина).

"BMW X5 двигался по проспекту Центральному, со стороны ул. Дзержинского, в направлении ул. Садовой. В районе ул. 1-й Слободской, едущий впереди автомобиль резко затормозил перед пешеходным переходом. Водитель BMW X5 также затормозил, резко вывернув руль вправо, чтобы избежать столкновения. В результате автомобиль выехал за пределы проезжей части и врезался в опору электросети, сбив при этом женщину, выходившую на переход", - пишет издание.

В результате ДТП женщина, которую сбил BMW X5, была травмирована. С места происшествия ее увезла «скорая».

По предварительным данным, серьезных травм она не получила.