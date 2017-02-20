В Нью-Йорке умер постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин

Постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин скончался в возрасте 64 лет.

Об этом говорится в официальном сообщении на сайте МИД России.

«МИД России с глубоким прискорбием сообщает, что 20 февраля, за день до своего 65-летия, в Нью-Йорке скоропостижно скончался Постоянный Представитель Российской Федерации при ООН В.И.Чуркин», — отметили в ведомстве.

Сообщается, что дипломат умер на рабочем месте. 21 февраля Виталию Чуркину должно было исполниться 65 лет.

На должность постоянного представителя России при ООН Виталий Чуркин был назначен 8 апреля 2006 года.

Напомним, ранее Чуркин оправдывал террористов, сбивших Boeing-777 на Донбассе. Также, Чуркин заявлял, что Россия может ввести войска в Украину.

Кроме того, Чуркин заявлял, что сотни фото из Сирии с пострадавшими и мертвыми детьми являются постановочными.