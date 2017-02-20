В Николаеве сгорел «ВАЗ» – одной из причин пожара может быть неисправный газовый баллон

В понедельник поздно вечером, 20 февраля, в Николаеве в районе Варваровского моста загорелся автомобиль «ВАЗ-2107».

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщили очевидцы.

Водитель пытался собственными силами потушить возгорание, однако это ему не удалось.

Прибывшие на место бойцы ГСЧС затушили пламя, однако огню удалось уничтожить большую часть автомобиля, включая салон, багажник и моторный отсек.

По имеющейся информации, вероятной причиной пожара является неисправность газового баллона.

Напомним, ранее ночью в Николаеве в гараже сгорел «Daewoo Lanos».