В Киеве пьяный водитель, представляющийся «помощником Луценко», устроил гонки с полицией на скорости 200 км/ч

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В Святошинском районе Киева водитель «Toyota Camry» пытался уйти от преследования полиции на скорости около 200 км/ч. Он двигался по проспекту Победы в сторону центра.

Об этом сообщает «Киев Оперативный» на своей странице в Facebook.

В районе автостанции «Дачная» водитель Toyota сбросил скорость из-за потока машин, но зацепил полицейский Prius так, что его откинуло на отбойник. К счастью, обошлось без пострадавших.

Водитель находился в состоянии сильного алкогольном опьянении, тест на драгер показал 1.2 промилле. Гражданин представился «помощником Юрия Луценко». Автомобиль отправили на штрафплощадку, водителя задержали.

Напомним, ранее в Ровно пять патрульных экипажей устроили погоню за «BMW X6» с нетрезвым водителем за рулем.

Роман Свиридов

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