Патрульные задержали николаевца, который напал на девушку

В Николаеве вечером 22 февраля патрульные оперативно задержали подозреваемого в нападении на девушку.

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Николаева.

Около 18:00 27-летняя девушка вернулась с работы. Она находилась во дворе своего домовладения на улице Шевченко и увидела неизвестного, который ходил возле ограждения, будто что-то искал.

«Девушка вышла из ворот и спросила, не нужно ли ему что-то подсказать. Не говоря ни слова, мужчина нанес ей удар кулаком в лицо и начал убегать. Девушка не растерялась и побежала за ним. Прохожие, увидев как девушка с окровавленным лицом настигает мужчину, позвонили в полицию», - отмечено в сообщении.

На перекрестке улиц Соборная и Потемкинская патрульные, которые несли службу в пешем порядке, увидели похожего на злоумышленника мужчину. Когда они спросили его о причастности к избиению девушки, он резко развернулся и хотел бежать. Но инспекторы задержали его и надели на него наручники. В дальнейшем девушка узнала 26-летнего злоумышленника и патрульные доставили его в отдел полиции.