В Одессе погиб руфер, сорвавшийся с 7 этажа жилого дома

В Одессе на улице Академика Королева погиб мужчина, сорвавшийся с 7 этажа жилого дома.

Об этом сообщает городской портал 048.ua.

Как сообщается 34-летний мужчина занимался руфингом и пытался по креплениям для белья добраться до квартиры своих родителей, расположенной на 9 этаже. На уровне 7 этажа он сорвался.

Свидетельницей летального падения стала прохожая. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.115 УКУ (убийство). Полиция расследует обстоятельства смерти.

Напомним, в центре Николаева трое подростков залезли на верхушку крана чтобы «сфотографироваться».