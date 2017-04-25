На Николаевщине разыскивают пропавшего без вести мужчину

В Николаевской области Очаковский отдел полиции разыскивает пропавшего без вести 47-летнего Вадима Леонидовича Мороко.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Пропавший является уроженцем села Михайловка Очаковского района, в последнее время он проживал в Киеве. 12 апреля мужчина по телефону сообщил, что возвращается в Очаков, однако до настоящего времени его местонахождение неизвестно.

Приметы: рост 165-175 см, худощавого телосложения, носит очки. Особые приметы: хромает на левую ногу, ходит с тростью, на левом плече татуировка «эполет», на бедре левой ноги татуировка с изображением русалки, на левой руке на одном из пальцев татуировка в виде «перстня».

Полиция просит граждан, которые могут помочь установить местонахождение разыскиваемого, обратиться в Очаковский отдел полиции по адресу: улица А. Зинченко, 90, или по телефонам (05154) 2-26-66, 102.

Напомним, ранее сообщалось, что на Николаевщине нашли двоих пропавших без вести учеников школы-интерната.