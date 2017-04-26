На трассе «Одесса-Киев» пассажирский автобус врезался в иномарку, погиб ребенок

Во вторник, 25 апреля, в Одесской области на трассе «Киев-Одесса» пассажирский автобус «Автолюкса» врезался в легковое авто. От удара машину смяло, а один из пассажиров – 10-летний ребенок погиб на месте.

Об этом сообщает Украинская Служба Информации.

В машине ехала семья: родители с двумя детьми. От удара кузов машины сильно смяло. Задняя часть автомобиля оторвана. По предварительной информации, “Suzuki Swift” резко затормозил и сзади в него въехал пассажирский автобус.

Как сообщает пресс-служба Управления дорожного движения, погиб 10-летний мальчик.

Родители мальчика а также 4-летний брат были госпитализированы с травмами в больницу. Пассажиры автобуса за помощью не обращались.

Напомним, на Николаевщине на заснеженной трассе столкнулись рейсовый автобус и микроавтобус - есть пострадавшие.