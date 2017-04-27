На Николаевщине пиротехники уничтожили артснаряд и авиабомбу времен минувших войн

25 апреля группа пиротехнических работ аварийно-спасательного отряда специального назначения уничтожила два боеприпасы времен прошлых войн.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Госслужбы чрезвычайных ситуаций в Николаевской области.

Боеприпасы были обнаружены 24 апреля. Артиллерийский снаряд калибром 76 мм, обнаружил мужчина на открытой территории села Ольгополь Еланецкого района. Второй взрывоопасный предмет – авиабомбу ФАБ-50, нашел мужчина в районе Михайло-Ларинский сельского совета Витовского района.

Боеприпасы были уничтожены взрывотехниками путем контролируемого подрыва.

Напомним, на Николаевщине во дворе частного дома спасатели нашли 24 минометных мины времен Второй мировой.