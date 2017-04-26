В Днепре мэр города и его заместитель избили активиста, - СМИ

Мэр Днепра Борис Филатов и его заместитель Михаил Лысенко избили местного активиста.

Об этом написал в Facebook депутат горсовета Дмитрий Хозин.

Как сообщил депутат, в Днепр приехала команда программы «Стоп коррупция» для проведения съемок в горсовете. Среди них был и местный активист Сергей Варфоломей.

По словам пострадавшего, заместитель мэра напал на него и затащил к себе в кабинет. После чего в кабинет зашел мэр города Борис Филатов, пообщался со своим заместителем, после чего они оба начали избивать активиста.

Напомним, 14 апреля под поселком Плюты Киевской области неизвестные обстреляли автомобиль с журналистами Слідство.інфо Максимом Опанасенко и Кириллом Шапарем.