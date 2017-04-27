В Николаеве заминировали здание облсовета – депутаты продолжают проведение сессии

Утром в четверг, 27 апреля, в полицию поступило сообщение о минировании здания Николаевского областного совета.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Николаевской области.

Сообщение поступило в 9:30 на электронную почту общественной приемной ГУНП. На месте происшествия находятся сотрудники полиции и взрывотехники.

Как сообщает, с места событий корреспондент «Преступности.НЕТ», правоохранители проводят эвакуацию работников облгосадминистрации. При этом депутаты облсовета продолжают заседание сессии.

Глава облсовета Виктория Москаленко предоставила слово замначальнику ГУНП Александру Селиверствову, который сообщил, что в полиции поступило сообщение о минировании от некого "комитета 210". Полковник отметил, что сотрудников облгосадминистрации уже эвакуировали. Депутатам Селиверствов предложил проголосовать или о поддержке эвакуации, или о продолжении работать.

Депутаты продолжают работу, а тем временем в зале работает кинолог с собакой.