Николаевец нашел на остановке гранатометные выстрелы

В Николаеве на остановке общественного транспорта парень обнаружил два гранатометные выстрелы ВОГ-25.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Госслужбы чрезвычайных ситуаций в Николаевской области.

Гранатометные выстрелы парень нашел на остановке по проспекту Героев Украины во вторник, 25 апреля.

Кроме того, в этот же день в селе Курипчино Первомайского района, во время выпаса скота 49 летний мужчина нашел три артснаряда калибром 76мм.

26 апреля группа пиротехников уничтожила эти обнаруженные гражданами боеприпасы путем контролируемого подрыва. В ГСЧС обращаются к гражданам быть осторожными при находке подозрительных предметов и сообщать об этом спасателям.

Напомним, в Николаеве на улице нашли восемь выстрелов для гранатомета.