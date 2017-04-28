В пригороде Николаева сгорел полицейский «ГАЗ»

В четверг, 27 апреля, в 19:21 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре автомобиля ГАЗ-66, который стоял припаркованный на 161 км трассы М-14 «Одесса-Мелитополь-Новоазовск» в Витовском районе Николаевской области.

Об этом сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Николаевской области.

О пожаре спасателям сообщили очевидцы. На место прибыл дежурный караул 16-й Государственной пожарно-спасательной части.

«Пожарные локализовали пожар в 19:40, ликвидировали в 20:31 на площади 20 кв.м. Для тушения привлекались три человека личного состава и одна единица техники. Причина пожара устанавливается», – говорится в сообщении.

В то же время, как удалось узнать «Преступности.НЕТ» от достоверного источника в Главном управлении Нацполиции, пожар произошел на территории заброшенного поста ГАИ, расположенного рядом с клеверным мостом на выезде из Николаева в сторону Херсона. С момента расформирования Госавтоинспекции данный пост охраняют бойцы спецроты полиции (бывш. «Беркут») и бойцы спецподразделения полиции «Николаев» («Святой Николай»).

Учитывая, что здание не отапливается, бойцам выделили служебный автомобиль «ГАЗ-66», оборудованный «буржуйкой», чтобы они могли греться. В результате несоблюдения правил пожарной безопасности, загорелся деревянный пол автомобиля, что и стало причиной пожара. Бойцы «Святого Николая», которые в этот день несли там службу, не пострадали.

Напомним, 17 марта неподалеку от Николаева на херсонской трассе произошло ДТП с участием двух грузовых автомобилей «DAF», в результате чего один из них, груженный краской, загорелся.