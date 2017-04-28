В самом центре Николаева водитель сбил девушку-подростка

В Николаеве в пятницу, 28 апреля, в районе пересечения улиц Соборная и Никольская водитель «Mitsubishi Lancer» совершил наезд на 15-летнюю девушку.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

По предварительным данным, водитель двигался по средине улицы Никольской со стороны улицы Московской в направлении улицы Лягина. На улице Соборной перед «Mitsubishi» стоял грузовик и водитель решил его объехать справа.

В этот момент уже за пешеходным переходом на проезжую часть выбежала девушка – автомобиль задел ее передней левой стороной.

На место происшествия прибыли медики, которые госпитализировали пострадавшую с многочисленными ушибами. Предварительно у девушки также закрытая черепно-мозговая травма.