«Схватка» за землю: во Врадиевском районе охранники агрофирмы блокировали в поле чужой трактор

Во Врадиевском районе Николаевской области из-за спора за пользование земельным участком произошел конфликт, который перерос в драку.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Как отмечается в сообщении, сигнал в полицию поступил о повреждении транспортных средств во время проведения полевых работ.

«На месте происшествия выяснилось, что жительница района и представители частного аграрного предприятия, решая между собой, кому принадлежит участок сельскохозяйственной земли, повредили транспортные средства и нанесли друг другу телесные повреждения», - сообщили в полиции.

Отмечается, что ранее эта женщина уже обращалась в милицию с заявлением о самовольной обработке земельного участка, который она арендует на основании заключенных договоров. И в этот раз она также сообщила о вмешательстве в ее сельскохозяйственную деятельность другого землевладельца.

«Местная жительница заявила, что она организовала земельные работы на поле вблизи села Новониколаевка, но, когда трактор работал, ему начали препятствовать неустановленные лица. Четверо мужчин, находясь в салоне автомобиля «ВАЗ 2121», ударили своим транспортным средством сельскохозяйственную технику. После столкновения между заявительницей, двумя ее помощниками, водителем трактора и мужчинами из «легковушки», которые назвались охранниками агрофирмы, началась схватка, во время которой обе стороны нанесли друг другу легкие телесные повреждения», - говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что, уже находясь в отделе полиции, представитель заявительницы сообщил о том, что у него еще и отобрали зарядное устройство для мобильного телефона, а охранник заявил, что у него во время схватки исчезли электрошокер и документы на право пользования охотничьим оружием.

С целью установления суммы ущерба оба транспортных средства доставлены в отдел полиции для проведения экспертизы.

Начаты уголовные производства по признакам ч.1 ст.125 Уголовного кодекса Украины («Умышленное легкое телесное повреждение»). Женщина, которая вызвала полицию, предоставив правоохранителям документы, дающие ей право обрабатывать указанный участок земли, заявила о том, что руководитель агропредприятия, рабочие которого препятствовали полевым работам, якобы подделал документы на право пользования указанного поля.

Следственное отделение также начали уголовные производства по признакам ч.1 ст.358 Уголовного кодекса Украины («Подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов»), по ч.1 ст.186 («Грабеж»), по ч.1 ст.185 («Кража»), по ч.1 ст. 286. («Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами»),

Также, к материалам уголовных производств присоединили дело, что было начато еще 15 марта по заявлению женщины - участницы конфликта, по признакам ч.1 ст. 197-1 («Самовольное занятие земельного участка и самовольное строительство»). Правоохранителями устанавливаются обстоятельства конфликта, ожидается на результаты экспертиз.

Напомним, ранее сообщалось о том, как 15 апреля в полицию поступило заявление от гражданина о незаконном засеве поля, которое принадлежит ему согласно договору аренды. В результате чего была приостановлена ​​работа сельскохозяйственной техники. Тогда директор сельхозпредприятия «Каро» Юрий Ханагян заявил, что местная полиция при поддержке районной власти через суд арестовала трактор его предприятия прямо в разгар посевной кампании.