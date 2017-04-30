Николаевские полицейские отправились в Киев охранять безопасность во время «Евровидения»

Сводный отряд николаевских полицейских отправился в город Киев обеспечивать безопасность участников и гостей международного песенного конкурса «Евровидение».

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.

«К обеспечению правопорядка во время Евровидения будут привлечены 16 тысяч работников Нацполиции, Нацгвардии, Госпогранслужбы и ГСЧС. Не стали исключением и работники полиции Николаевщины, которые отправились помогать столичным правоохранителям поддерживать на должном уровне публичный порядок и безопасность граждан», - говорится в сообщении.

При этом в полиции напомнили, что личный состав правоохранительных подразделений переведен на усиленный режим несения службы до 14 мая включительно. В этот период безопасность николаевцев обеспечивать более 600 сотрудников полиции.