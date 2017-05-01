В Турции убили руководителя прозападного иранского телеканала

В субботу вечером, 29 апреля, основателя и руководителя иранского телеканала Gem TV Саида Каримиана вместе с его кувейтским партнером застрелили в Стамбуле.

Об этом сообщает ВВС Украина.

Согласно сообщениям, мужчин убили в стамбульском районе Маслак: нападавшие открыли огонь по их автомобилю. Позже автомобиль нападавших нашли сожженным.

Каримиан погиб на месте; его партнер умер в больнице от полученных ран.

Телеканал Gem TV, который дублирует на фарси и транслирует на иранскую аудиторию западные программы, неоднократно критиковался властями Ирана. Его обвиняли в том, что он противоречит мусульманским ценностям и распространяет западную культуру.

Саида Каримиана ранее также заочно судили на родине по обвинениям в пропаганде против Ирана тегеранский суд приговорил его к шести годам заключения.

Члены семьи Каримиана рассказали, что мужчине в последние несколько месяцев угрожали, и поэтому он собирался переехать из Стамбула в Лондон.

В то же время источники в турецкой полиции предполагают, что его убийство могло быть связано с бизнес-интересами.