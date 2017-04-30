«По приколу»: в Николаеве во время прогулки на катере выпивший мужчина выпрыгнул за борт

В Николаеве, в воскресенье, 30 апреля, во время прогулки по воде, один из пассажиров катера выпрыгнул за борт.

Случайным свидетелем происшествия стал корреспондент “Преступности.НЕТ”.

Так, когда катер повернул и стал возвращаться обратно, во время того, как он проходил возле Варваровского моста, напротив микрорайона “Солнечный”, один из пассажиров выпрыгнул за борт.

Перед этим он отдал свой телефон соседу, после чего, встав на парапет нырнул в воду.

Пассажиры, которые стали свидетелями происшествия сообщили о случившемся капитану. Катер был остановлен, за борт выбросили спасательный круг, однако выпрыгнувший пассажир не увидел этого и поплыл к берегу.

В результате, катер направился за выпрыгнувшим пассажиром, который это увидел, и, воспользовавшись спасательным кругом, вернулся на борт прогулочного катера.

После того, как выпрыгнувший поднялся на борт, капитан катера принес свои извинения остальным пассажирам. Экипажу прогулочного катера, выпрыгнувший за борт мужчина, представился Артуром Вячеславовичем Швецом. Как пояснил свои действия мужчина, прыгнул он "по приколу" и констатировал, что плавать еще рано, так как вода еще холодная. По мнению большинства свидетелей прыжка, молодой человек находился в состоянии алгогольного опьянения, так как от него исходил характерный запах.