В Германии автобус с пассажирами столкнулся с фурой и сгорел, погибло 18 человек

В Германии вблизи города Мюнхберг рейсовый автобус столкнулся с грузовиком.

Об этом сообщает «112 Украина» со ссылкой на издание Bild.

После столкновения, автобус загорелся и полностью выгорел. Точное число пострадавших не сообщается. Известно, что в автобусе находились 48 человек - 46 пассажиров и два водителя.

Сейчас автобан перекрыт. На месте много скорых. Работают спасатели и полиция. По словам правоохранителей, 17 человек считаются пропавшими без вести.

- Мы не можем исключать, что 17 человек не успели выйти из автобуса, - рассказали в полиции.

Как стало позже известно, по данным полиции, погибли 18 человек.

"Тридцать пассажиров, некоторые из которых получили серьезные травмы, доставлены в больницы. Остальные, предположительно, погибли в горящем туристическом автобусе", - говорится в заявлении полиции, которое приводит Би-би-си.

Ранее представитель пожарных служб признал, что у тех, кто не смог покинуть салон автобуса, шансов выжить было мало.

Напомним, в Пакистане в результате аварии нефтевоза сгорело заживо 140 человека.