В Новом Буге обрушились три этажа здания школы - обошлось без пострадавших

В городе Новый Буг на Николаевщине 3 июня примерно в 21:30 обрушилась часть здания местной общеобразовательной школы №1.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции Николаевской области.

Обрушились три этажа угловой части школы. К счастью, никто не пострадал. На месте происшествия создана комиссия в связи с чрезвычайной ситуацией – в комиссию вошли представители мэрии, райгосадминистрации, прокуратуры и полиции.

Известно, что до этого, еще днем, ​​в здании обрушились два подоконника. Вечером же рухнули все три этажа школы. Информацию о происшествии полицейские внесли в журнал Единого учета и решают вопрос о предоставлении правовой квалификации произошедшему.

Территорию школы оцепили, к ней запрещено подходить. Как сообщает местный журналист Юрий Черемис, утром 3 июля в школе работала комиссия по проверке учебного заведения, и на следующий день намечались дальнейшие обследования. Но вечером в школе «начали выпадать окна», после чего обрушились стена и перекрытия с третьего по первый этаж. По зданию пошли трещины. Также Черемис отметил, что в этом году в этой школе заменили окна.

Фото Александра Бондаря

Тем временем, как сообщил глава Николаевской областной государственной администрации Алексей Савченко, 4 июля в экстренном порядке будет проведено заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям по данному поводу.

«Члены комиссии соберут всю информацию по строительным работам, которые проводились в данной школе, кто их выполнял, кто проводил технадзор и принимал работы. Также будут проанализированы риски по дальнейшим разрушениям. Сейчас у меня очень много вопросов к районной власти и к руководству школы, но выводы будем делать после полного анализа того, что произошло. Думаю, что изучить ситуацию и дать свою оценку должны и правоохранительные органы», - написал он на своей странице в социальной сети «Facebook».

По его словам, здание школы было сдано в эксплуатацию в конце 1970-х годов, там неоднократно проводили ремонты, а в прошлом году даже за счет субвенции из госбюджета во всем здании были заменены окна.

«Уже дал соответствующие поручения. Мои профильные заместители полностью владеют ситуацией», - заверил Савченко.

Он отметил, что стопроцентно понятно - первого сентября ученики не сядут за парты этой школы.

«Потому что самое главное - это безопасность детей. За два месяца, оставшиеся до начала учебного года, нужно найти варианты решения проблемы. Все ученики этой школы должны начать обучение вовремя!» - добавил глава областной администрации.

Позже, депутат Николаевского областного совета Александр Бондарь на своей странице в фейсбук сообщил, что "на лицо четко видно разрушение на протяжении длительного времени фасадного кирпича из-за попадания воды на него и на бетон".

Напомним, что в августе 2016 года в Николаеве в школе спустя три часа после проверки рухнули крыша и стена в спортзале.