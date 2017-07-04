В Николаеве автобус «КамАЗ» протаранил «Opel»

В Николаеве утром, 4 июля, на проспекте Богоявленском в районе Кульбакинского поворота пассажирский автобус «КамАЗ» на перекрестке протаранил «Opel».

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщили очевидцы происшествия.

По словам очевидцев, оба транспортных средства двигались по проспекту Богоявленскому со стороны Корабельного района в направлении центра города.

На Кульбакинском повороте едущий впереди «Opel» остановился на светофоре, а автобус - нет, в следствие чего въехал в легковушку.

Одну пассажирку «Opel» госпитализировали медики. На данный момент на месте ДТП работают сотрудники полиции. Оба транспортных средства получили механические повреждения.

Напомним, в Николаеве «КамАЗ» въехал в троллейбус.