В США известный украинский боксер попал в реанимацию после жуткого ДТП

Знаменитый украинский боксер Иван Редкач попал в жуткое ДТП в США. После аварии он находится в реанимации.

Об этом сообщает «XSport.ua».

Около 22 часов по местному времени Иван вместе с другом возвращались с ужина в Малибу домой. На одном участке дороги Редкач не сумел справиться с управлением и его машина вылетела в кювет.

Отмечается, что удар об ограждение был очень сильным и пришелся на водительскую сторону. Боксера сразу забрали в клинику Cedars-Sinai Medical Center, где в данный момент он находится в реанимации. Вердикт врачей должен быть утром по местному времени (ориентировочно 16-17 часов по киевскому времени).

По данным источника, за несколько часов до происшествия Редкач провел вечернюю тренировку при подготовке к возвращению в ринг, которое должно состояться 9 сентября. После занятия во время ужина в Малибу украинец был чем-то озадачен и на кого-то злым, но близким предпочел об этом не рассказывать.

Напомним, на Черниговщине известная украинская легкоатлетка попала в серьезное ДТП.