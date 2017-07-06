В США медведь 5 часов крушил кухню дома, в который пробрался ночью в поисках еды

В американском городе Колорадо-Спрингс медведь ночью пробрался в один из домов и пять часов громил кухню в поисках еды.

Об этом сообщают Комментарии.ua.

Происходящее засняла установленная в доме камера слежения.

Watch 375 lb bear stand and open fridge in Co Springs. Deemed imminent threat to public by @COParksWildlife officers https://t.co/3tvsUIEqbs — CPW SE Region (@CPW_SE) 4 июля 2017 г.

Отмечается, что хозяин дома услышал звуки погрома только под утро. Он вызвал специалистов, которые сочли, что медведь представляет опасность для людей и усыпили его.

Ранее сообщалось, что в Белой Церкви цирковой медведь напал на зрителей – в результате давки пострадали люди.