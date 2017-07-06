В США медведь 5 часов крушил кухню дома, в который пробрался ночью в поисках еды

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В американском городе Колорадо-Спрингс медведь ночью пробрался в один из домов и пять часов громил кухню в поисках еды.

Об этом сообщают Комментарии.ua.

Происходящее засняла установленная в доме камера слежения. 

Отмечается, что хозяин дома услышал звуки погрома только под утро. Он вызвал специалистов, которые сочли, что медведь представляет опасность для людей и усыпили его.

Ранее сообщалось, что в Белой Церкви цирковой медведь напал на зрителей – в результате давки пострадали люди.

Людмила Жерновская

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