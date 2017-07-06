На Николаевщине начальник отдела полиции на служебном авто столкнулся с грузовиком

Владимир Самицкий Во вторник, 4 июля, в городе Новая Одесса в Николаевской области произошло ДТП с участием полицейского автомобиля «Skoda» под управлением начальника местного отдела полиции Владимира Самицкого, и грузовика с песком.

Об этом на своей странице в Faccebook сообщил Федор Левченко.

«4 июля, в 8:35 утра в центре города Новая Одесса, на единственном в городе перекрестке с светофором руководитель райотдела Новоодесской полиции Владимир Самицкий на служебном автомобиле Шкода ВЕ2713АА, совершая рискованный маневр, протаранил правым боком своего авто левый бок грузового автомобиля с песком. Пикантность ситуации в том, что данный автомобиль перевозил песок с нелегального карьера под Новой Одессой. И таранил он не для того что бы задержать преступников, а через собственные нарушения правил дорожного движения и самонадеянность», – отмечает Левченко.

По его словам, «ситуацию сразу же замяли», а «Skoda» отвезли на СТО, «где водитель главы райотдела Андрей через родственников срочно занимается ее ремонтом».

По информации собственных источников «Преступности.НЕТ» в Главном управлении Нацполиции в Николаевской области, ДТП действительно было. На место происшествия выезжали полицейские, однако, учитывая не серьезные повреждения у автомобилей и отсутствия претензий у водителей, ДТП было оформлено по европротоколу, то есть, самими водителями. При этом, по словам собеседника издания, Самицкий был трезв.

Напомним, как сообщалось ранее, майор полиции Сергей Миндрул обвинил начальника Новоодесского отдела полиции Владимира Самицкого в саботаже работы правоохранителей. В свою очередь Самицкий заявил, что никакого саботажа нет. При этом, он отметил, что Миндрул вызывает ряд вопросов как сотрудник, а также что майора не допускают к работе из-за травмы и это могло повлиять на его мнение о руководителе отдела полиции.