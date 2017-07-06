На Николаевщине мужчина пошел на рыбалку и утонул

В Арбузинском районе Николаевщины спасатели достали из реки Южный Буг тело 54-летнего утонувшего мужчины.

Об этом сообщили в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

Происшествие случилось в селе Семеновка. Местные жители сообщили в службу спасения, что их родственник в ночь на 6 июля ушел на рыбалку и не вернулся. Тело погибшего спасатели нашли в 30 метрах от берега. Для установления окончательной причины смерти тело направили на судмедэкспертизу.

Напомним, ранее сообщалось, что на Николаевщине в реке нашли тело утонувшей женщины.