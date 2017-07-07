В Ивано-Франковске патрульные спасли мужчину, висящего на балконе с петлей на шее

Патрульные полицейский в Ивано-Франковске спасли человека, свисавшего на балконе с петлей на шее.

Об этом сообщает патрульная полиция Ивано-Франковска на своей странице в Facebook.

Инцидент произошел на улице Гвардейской. Получив информацию о попытке самоубийства, патрульные прибыли на место и увидели человека, висящего на балконе четвертого этажа.

Патрульные с квартиры вышли на балкон и подняли мужчину, державшегося рукой за окно. Спасенного мужчину передали медикам.

Напомним, в Николаеве патрульные спасли пенсионера, который хотел выброситься с балкона.