В Николаеве после прогулки на детской площадке пропала женщина и ее четырехлетняя дочка - знакомые «бьют в колокола»

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В Николаеве с детской площадки у кинотеатра "Юность" пропала женщина и ее 4-летняя дочка.

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил главрач николаевской БСМП Александр Демьянов.

По его словам, женщина с ребенком гуляли на детской площадке, а когда уходили с нее, то за ними увязался "высокий мужчина в белой рубашке".

Некоторое время спустя, Александр Демьянов уточнил, что скандалов в семье женщины не было, а на телефон ее матери, после исчезновения, пришла нечитаемая СМС.

Все попытки дозвониться до женщины оказались тщетны и на данный момент телефон уже отключен.

Преступности.НЕТ

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