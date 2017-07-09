В Николаеве нашли два снаряда времён минувших войн

В Николаеве на открытой территории обнаружили два снаряда времён минувших войн.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Госслужбы чрезвычайных ситуаций в Николаевской области.

«Обе находки обнаружены в городе Николаев. 1 артиллерийский снаряд калибром 76 мм на открытой территории по улице Одесская, минометную мину калибром 50 мм на открытой территории по проспекту Героев Украины», – уточнили в ГСЧС.

7 июля группа пиротехнических работ аварийно-спасательного отряда специального назначения ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области уничтожила взрывоопасные предметы путем контролируемого подрыва.





Напомним, спасатели уничтожили три минометные мины и гранату Ф-1, которые нашли на Николаевщине прохожие.