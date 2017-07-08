В Николаеве возле педуниверситета произошло тройное ДТП

В субботу вечером, 8 июля, возле Николаевского педагогического университета имени Сухомлинского на улице Никольской перед пересечением с улицей Большая Морская произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомобилей.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

По словам очевидцев, на улице Никольской перед перекрестком скопилась значительная колона автомобилей. Когда транспортные средства начали движение, водитель «ИЖ-2715» резко тронулся и стремительно набрал скорость. Далее «ИЖ» въехал в находящийся впереди «Peugeot Bipper», который в свою очередь из-за удара въехал в прицеп «Nissan Patrol».

В результате ДТП никто не пострадал, автомобили получили механические повреждения. На месте происшествия работают сотрудники патрульной полиции.