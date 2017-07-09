В Днепре сгорела летняя площадка пиццерии «Pizza Veterano» – владелец не исключает поджог

В ночь на воскресенье, 9 июля, в Днепре на перекрестке улиц Андрея Фабра и Староказацкого в результате пожара сгорела летняя площадка пиццерии «Pizza Veterano», владельцем которой является ветеран АТО Андрей Сарвира.

Об этом сам Сарвира написал на своей странице в Facebook.

«Кто успел посидеть на летней площадке, поздравляю. В 2 ночи она странным образом загорелась», – написал он.

В комментарии «Громадському радіо» Сарвира заявил, что пиццерию могли поджечь намеренно.

– Один из наших соседей в это время возвращался домой. Когда он заходил в свой дом, все было нормально. За 10 минут, когда погас свет из-за того, что перегорел провод, он выглянул в окно и увидел, что все пылает. Я не знаю, почему загорелась летняя площадка, но это как-то очень быстро как для случайности, – рассказал Сарвира.

Фото пожара: Informator.dp.ua

Андрей Сарвира По его информации, материал на летней площадке было пропитан огнезащитным раствором. На вопрос о том, может ли в данном случае идти речь о поджоге, Андрей Сарвира ответил утвердительно.

– Здесь была следственно-оперативная группа, и я сказал им, чтобы они рассматривали этот вариант (поджог). Мне самому интересно. Я не делаю никаких выводов, но это очень похоже. Сосед сказал, что перед тем, как летняя площадка вспыхнула, они услышали какой-то хлопок. Тем более, известно, что когда кафе еще строили, кто-то проходил мимо и говорил: "Что вы там строите? Все равно мы его сожжем, – добавил ветеран АТО.

В то же время Сарвира рассказал, что угроз от конкурентов или радикальных организаций работникам Pizza Veterano не поступало.

Владелец пиццерии добавил, что в результате возгорания площадка заведения выгорела полностью. Также пострадал фасад. Имущество не было застраховано.

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