На трассе «Николаев – Одесса» столкнулись «Таврия» и «Skoda» – госпитализирована беременная женщина

В воскресение, 9 июля, на трассе «Николаев – Одесса» в районе границы между областями на территории Одесской области произошло ДТП с участием автомобилей «Таврия» и «Skoda».

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

По словам очевидцев, «Таврия» двигалась со стороны Николаева в направлении Одессы. Водитель «Skoda», которая двигалась во встречном направлении, принялась обгонять грузовой автомобиль, для чего выехал на полосу встречного движения, где и столкнулся с «Таврией».

По имеющейся информации, пострадали трое пассажиров «Таврии»: двое мужчин получили ушибы, а женщину на шестом месяце беременности госпитализировала карета скорой медицинской помощи.

Напомним, ранее на Николаевщине произошло ДТП с тремя грузовиками и микроавтобусом – один человек погиб, двое травмированы.