«Один из способов имитации задымления», – около Николаева во время учений десантников горел грузовик

В воскресение, 9 июля, в районе села Гурьевка в ходе военных учений загорелся грузовик «ГАЗ».

Видео тушения пожара «Преступности.НЕТ» прислали очевидцы.

Как оказалось, учения проводят военнослужащие 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады (бывш. 79-я ОАЭМБр, – ПН).

В пресс-службе части изданию подтвердили информацию о горении автомобиля и сообщили, что это – один из элементов учения.

– Данный пожар – это один из способов имитации для создания атмосферы задымления на переправе. Учения будут проходить с боевой стрельбой, приближенные к реальным, с форсированием водной преграды. Автомобиль 100% находился в нерабочем состоянии и восстановлению не подлежал, – сообщили редакции в части.

Стоит отметить, что по имеющейся у редакции «Преступности.НЕТ» информации, на территории Николаевской области проходят учения ВДВ ВСУ с привлечением воинских десантных частей.

Напомним, ранее в пригороде Николаева сгорел полицейский «ГАЗ».