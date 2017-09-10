В Николаеве водитель «Lifan» въехал в дерево – говорит, что его «подрезали»

В воскресение, 10 сентября, в Николаеве на пересечении улиц Никольская и Шнеерсона (бывшая Карла Либкнехта) произошло ДТП с участием автомобиля «Lifan».

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ» с места события.

По словам патрульных, автомобиль двигался по улице Никольской со стороны Садовой в направлении Соборной. По словам водителя, в районе пересечения с улицей Шнеерсона его «подрезал» автомобиль красного цвета. Из-за чего водитель «Lifan» потерял управление и врезался в дерево. В свою очередь водитель красного автомобиля вышел посмотреть, все ли хорошо с водителем «Lifan», после чего в свой авто и уехал.

Патрульные полицейские намерены проверить записи с камер наблюдения. Также они дали наводку другим патрульным на красный автомобиль с вмятинами или царапинами.

В результате столкновения водитель «Lifan» серьезных травм не получил и находится на месте событий, где дает показания патрульным. Сам же автомобиль получил значительные механические повреждения.

Напомним, ранее в центре Николаева на перекрестке столкнулись «Honda» и микроавтобус.