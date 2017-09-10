На трассе рядом с Николаевом перевернулся автомобиль «Волынь» с детьми в салоне

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В воскресение, 10 сентября, на кировоградской трассе в районе села Капустино Витовского района произошло ДТП с участием автомобиля «Луаз-Волынь», в салоне которого находились двое взрослых и двое детей.

Об этом на своей странице в Facebook написал депутат Николаевского городского совета Евгений Рымарь.

«Только что в районе Капустиной Балки вылетел автомобиль марки «Волынь». В машине было двое детей и двое взрослых. Пострадавшие вызвали «скорую» и покинули место ДТП. До приезда скорой пришлось охранять имущество», - написал депутат.

В комментариях к посту депутат отметил, что по предварительной информации, все пассажиры живы. 

Напомним, ранее сообщалось, что на Николаевщине в результате ДТП с пассажирским автобусом пострадали 9 человек.

Анатолий Чубаченко

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